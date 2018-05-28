MAGAZİN

Adnan Oktar dansıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

Sıra gecesi düzenleyen Adnan Oktar, geceye yaptığı dansla damga vurdu. Adnan Oktar'ın sıra gecesinde ünlü isimler de vardı

Adnan Oktar dansıyla olay oldu

Adnan Oktar tarafından geleneksel olarak düzenlenen sıra gecesine o dans damga vurdu.

Dans sonrası Oktar, davetliler tarafından yoğun tezahürat aldı. Ünlü isimlerin de yer aldığı sıra gecesinde, doktorlar, sanatçılar ve bürokratlar da katıldı.

Adnan Oktar'ın sıra gecesinde Mustafa Keser ve Latif Doğan sahnedeAdnan Oktar'ın sıra gecesinde Mustafa Keser ve Latif Doğan sahnede

HEM DANS ETTİ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Sıra gecesinin önemli anlarından bir tanesi de ünlü sanatçı Latif Doğan'ın sahnede 'Yalan dünya' şarkısını söylerken Adnan Oktar'a mikrofon uzatması ve Adnan Oktar'ın bu şarkıya eşlik etmesi oldu.

Geceye damgasını vuran bir diğer olay ise Oktar'ın sahneye çıkıp birbirinden ilginç figürlerle dans etmesiydi. Oktar'ın dansı yoğun tezahüratla karşılandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MÜSLÜMANLARA BAK ÇAY DEMLE .
mehdi olduğunu sansa da o da normal bir insan
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