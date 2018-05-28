Adnan Oktar dansıyla olay oldu

Adnan Oktar tarafından geleneksel olarak düzenlenen sıra gecesine o dans damga vurdu.

Dans sonrası Oktar, davetliler tarafından yoğun tezahürat aldı. Ünlü isimlerin de yer aldığı sıra gecesinde, doktorlar, sanatçılar ve bürokratlar da katıldı.

HEM DANS ETTİ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Sıra gecesinin önemli anlarından bir tanesi de ünlü sanatçı Latif Doğan'ın sahnede 'Yalan dünya' şarkısını söylerken Adnan Oktar'a mikrofon uzatması ve Adnan Oktar'ın bu şarkıya eşlik etmesi oldu.

Geceye damgasını vuran bir diğer olay ise Oktar'ın sahneye çıkıp birbirinden ilginç figürlerle dans etmesiydi. Oktar'ın dansı yoğun tezahüratla karşılandı.

