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Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Yeniden tutuklandılar: O içerideyken...

30.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar suç örgütü davasında İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozmuş ve dava sürecinde tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Yaşanan yeni gelişmeye göre gözaltına alınan 50 sanık yeniden tutuklandı. Öte yandan sanıklarından bazılarının, "Adnan Oktar içerideyken bizim de içeride olmamızdan şikayetimiz yok" dediğini öğrenildi.

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Yeniden tutuklandılar: O içerideyken...

Adnan Oktar suç örgütü davasında, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan 50 sanık ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı. Sanıkların ifadelerinde ise dikkat çeken detaylar yer aldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi'nin haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı 61 sanıktan 50'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstinaf'a getirilen 50 sanığın işlemlerinin sabah 05.00'e kadar sürdüğü öğrenildi.

"ŞİKAYETİMİZ YOK"

İfadesi alınan sanıklardan bazılarının "Adnan Oktar içerideyken bizim de içeride olmamızdan şikayetimiz yok" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin yakalanamayan 11 sanık hakkında arama çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetmişti. Başsavcılık da karara yine itiraz ederek dosyayı bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. (DHA)

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