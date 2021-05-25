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  4. Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu

Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu

25.05.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak’ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ’ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Temmuz 2018’de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.

Edirne macerası da kısa süren Oktar’ın yine yeri değiştirildi.

BATMAN'A NAKLEDİLDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Oktar, Batman’ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli T tipi cezaevine nakledildi.

Öte yandan müritlerin Oktar ile birlikte Batman'a sevk başvurusu reddedildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Batman

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