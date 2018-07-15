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Adnan Oktar Lara Kamhi'yi 'kedicik' yapmak için çok uğraşmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Lara Kamhi, 19 yaşında iken Adnan Oktar ve müritlerinin kendisiyle uğraştığını ve kaçırılmaktan 5 dakika ile kurtulduğunu açıkladı

Adnan Oktar Lara Kamhi'yi 'kedicik' yapmak için çok uğraşmış

Yapılan operasyonlar kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Adnan Oktar, polisten kaçmaya çalışırken nefes kesen takip sonucu aracında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Oktar ve kedicikleriyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

lara-kamhi-kimdir

Son olarak Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin torunu, ünlü işadamı Cefi Kamhi'nin kızı Lara Kamhi, 19 yaşında iken Adnan Oktar ve ekibinin kendisini "kaçırmak" isteğini açıkladı.

Lara sosyal medya hesabından; “Şimdi ‘kedicik’ diye gülüyoruz ama 12 sene evvel, ben daha 19 yaşındayken az uğraşmadı Adnan Oktar’ın müritleri benimle.

Yıllar sonra ‘kedicik’ halini görüp şok oldum. Gayet nitelikli sandığım kişiyle buluşup kaçırılmaktan 5 dakikayla kurtuldum” yorumunu yazdı.


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Lara Kamhi adnan hoca kedicik

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