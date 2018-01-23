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Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 11:11 | Son Güncelleme 9 saat önce

Beyaz Tv’de Tahir Sarıkaya’nın programına Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak bağlanan Didem Ürer, canlı yayında acılı baba Elvan Koçak ile tartıştı.

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak’ın (44) uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar´ın programında görmesiyle birlikte Türkiye’nin öğrendiği süreçte ilginç bir gelişme yaşandı.

Beyaz Tv’de Tahir Sarıkaya’nın hazırlayıp sunduğu “Uyan Türkiyem” Programında Adnan Oktar’ın kediciği olarak bilinen sözcüsü Didem Ürer İle Adnan Oktarın Programında dans ederken ekranlara yansıyan kızların babası Elvan Koçak birbirine girdi.

Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak yayına bağlanan Didem Ürer, Elvan Koçak ile ilgili ağır iddialarda bulununca kızların Babası Elvan Koçak daha fazla dayanamayarak yayına bağlandı.

DİDEM ÜRER: “PKK VE İNGİLİZ DERİN DEVLETİ ADNAN OKTAR’A TUZAK KURDU”

Didem Ürer yayında, Adnan Oktar’ın, PKK ve İngiliz derin devletinin hedefinde olduğunu ve Elvan Koçak’ı bu amaca hizmet etmekle suçladı. Elvan Koçak’ın eski eşi Gülperi Koçak’ın Adnan Oktar'la tanıştıktan sonra Eşi Elvan Koçak’tan boşanmadığını, Elvan Koçak’ın eşini 4 ayrı kadınla aldatması nedeniyle boşandığını iddia eden Didem Ürer, Elvan Koçak'ın Viyana Mahkemesi kararıyla eşine ve çocuklarına ödemesi gereken nafakayı da ödemediğini ve bu nedenden dolayı eşinin ve çocuklarının mağdur olduğunu iddia etti. Didem Ürer'in iddiaları bununla sınırlı kalmadı Ürer ayrıca Kızların A9 Tv de yayınlanan yayınlara çıkması için de Annesinin yazılı muvafakatnamesi olduğunu bunun da yasalara uygun olduğunu söyledi. Didem Ürer, konuyu İngiliz Derin Devletine bağlayınca sunucu Tahir Sarakaya şaşkınlığını gizleyemedi.

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BABA ELVAN KOÇAK DAYANAMADI YAYINA BAĞLANDI, ORTALIK KARIŞTI….

Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak yayına bağlanan Didem Ürer, Elvan Koçak ile ilgili ağır iddialarda bulununca kızların Babası Elvan Koçak daha fazla dayanamayarak yayına bağlandı ve şunları söyledi:

“İddiaların hepsi mesnetsiz yalandır. Didem hanım hukukçu ve çok iyi konuşuyor. Çok iyi işinizi biliyorsunuz. Ama ben de acılı bir babayım ve bunu da kamuoyu çok iyi biliyor. Şu anda Gülperi, benim çocuklarım ve hatta oğlumun nerede olduğu belli değil. Bunun da sorumlusu siz ve Adnan Oktar’dır. Ben her türlü hukuki süreci kullanacağım. Kızımın üzerindeki velayet ortak velayettir. Mahkeme kararı gereği annesinin yanında ikamet edebilir. Ama şu anda nerede olduğu belli değil. Ben Viyana’dan Türkiye’ye gelip suç duyurusunda bulununca Gülperi apartopar gelip Adnan oktar’ın televizyonuna çıktı”. Elvan Koçak’ın sözleri üzerine stüdyo bir anda gerildi ve karşılıklı iddiaların ağırlaşması üzerine sunucu Tahir Sarıkaya, yayını kesip reklama girdi.

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adnan oktar Beyaz TV Didem Ürer

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
BU ADAMIN AMACI NE ? NE İŞE YARIYOR NEDEN BU KADAR PRİM YAPTIRIYORLAR RTÜK HANI NEREDESİN GÖREMİYORUZ..
@esoylu_1988 Adam TV de yapmıyorki Yayını Youtube da yapıyor RTÜK napsın
Adnan Oktar ın sabıkası bayağı arttı Oktar Babuna ile ablası geldi aklıma Bu herif et ile tırnak arasına girmeyi seven kanser gibi Nice aileleri gangren edip birbirinden kopardı Az bekleyin bununda seceresi hazır Herşeyi çıkacak Kaçacak yer arayacak
adnan hocamiza kimse dokunamaz
adnan abimi rahat bırakın, ne güzel oynatıyor işte, tv.lerde seyredilecek başka da birşey bulamazsın zaten.
Benim anladığım; RTÜK dahil bu rezilliğe son vermeyen herkesin artık kediciklerden nasibini almayı beklediğini düşüneceğim. Nasıl bir Müslüman ülkeyle nasıl bir Müslüman ülke yöneticileri arasındayız, bunu görerek ses çıkarmayanlardan mutlaka menfaat bekliyorlar olduğu algısını alıyorum. Hele hele insanları güldüren bir Kemal Sunal'ın filmlerinde küfürleri bipleyip, sigaraları ve içkileri kapatanları gördükçe buna ses çıkarması gerekip ses çıkarmayanlardan iğreniyorum.
çıldırıyorum arkadaş rütüğe????
bir zamanlar bir azcmendi lideri vardı.bir karı ile basıldı.piyasadan yok oldu.Adnan hocanında sonu onun gibi olacak galiba
Çok ucuz, saçma sapan bir karalama kampanyası. 30 yıldır yapılıyor bu tarz haberler Sayın Adnan Oktar'a karşı. Peki sonuç ne? Dahada güçleniyor... Gittikçe atılan iftiranın kaliteside düşünüyor.
bu adam dini kullanarak günah işliyor dur diyende yok
Yahu bırakın,diğer dinci kanallarda olduğu gibi sarıklı cübbeli çirkin adamları mı görmek istiyorsunuz ekranlarda,yoksa fıstık gibi,hepsi biribirinden güzel kızları mı? Niye uğraşıyorsunuz? Ondan hoşlanmıyorsanız tv kumandasına hoşlandığınız kanalın numarasını girmeniz yeterlidir onu görmemeniz için.Uğraşmayın Adnan Hocamla. Hayatta tarikatla cemaatle işim olmaz,fakat oradaki güzel kediciklerin hatırına Adnan Hocanın cemaatına bile girerim. Şakası bir yana tahammülü,birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.Bizim ülkemizin iyi-kötü bir demokrasi geçmişi var. Tüm renklere tahammül ve hoşgörü gerek...
sahte mehdi, din istismarcısı
au adama müsade eden adalete yazık kimlerin coluğunu cacuğunu elinde oyuncak malzeme edip kullanıyor basına adalete yazık ahlaksızlık yap yargı sesiz ne analar ağlıyor seslerini duyan yok
RTÜK nerede acaba??
kadındaki tipik milliyetçi muhafazakâr ağzı
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