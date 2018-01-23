Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Didem Ürer yayında, Adnan Oktar’ın, PKK ve İngiliz derin devletinin hedefinde olduğunu ve Elvan Koçak’ı bu amaca hizmet etmekle suçladı. Elvan Koçak’ın eski eşi Gülperi Koçak’ın Adnan Oktar'la tanıştıktan sonra Eşi Elvan Koçak’tan boşanmadığını, Elvan Koçak’ın eşini 4 ayrı kadınla aldatması nedeniyle boşandığını iddia eden Didem Ürer, Elvan Koçak'ın Viyana Mahkemesi kararıyla eşine ve çocuklarına ödemesi gereken nafakayı da ödemediğini ve bu nedenden dolayı eşinin ve çocuklarının mağdur olduğunu iddia etti. Didem Ürer'in iddiaları bununla sınırlı kalmadı Ürer ayrıca Kızların A9 Tv de yayınlanan yayınlara çıkması için de Annesinin yazılı muvafakatnamesi olduğunu bunun da yasalara uygun olduğunu söyledi. Didem Ürer, konuyu İngiliz Derin Devletine bağlayınca sunucu Tahir Sarakaya şaşkınlığını gizleyemedi.

BABA ELVAN KOÇAK DAYANAMADI YAYINA BAĞLANDI, ORTALIK KARIŞTI….

Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak yayına bağlanan Didem Ürer, Elvan Koçak ile ilgili ağır iddialarda bulununca kızların Babası Elvan Koçak daha fazla dayanamayarak yayına bağlandı ve şunları söyledi:

“İddiaların hepsi mesnetsiz yalandır. Didem hanım hukukçu ve çok iyi konuşuyor. Çok iyi işinizi biliyorsunuz. Ama ben de acılı bir babayım ve bunu da kamuoyu çok iyi biliyor. Şu anda Gülperi, benim çocuklarım ve hatta oğlumun nerede olduğu belli değil. Bunun da sorumlusu siz ve Adnan Oktar’dır. Ben her türlü hukuki süreci kullanacağım. Kızımın üzerindeki velayet ortak velayettir. Mahkeme kararı gereği annesinin yanında ikamet edebilir. Ama şu anda nerede olduğu belli değil. Ben Viyana’dan Türkiye’ye gelip suç duyurusunda bulununca Gülperi apartopar gelip Adnan oktar’ın televizyonuna çıktı”. Elvan Koçak’ın sözleri üzerine stüdyo bir anda gerildi ve karşılıklı iddiaların ağırlaşması üzerine sunucu Tahir Sarıkaya, yayını kesip reklama girdi.