Adriana Lima'dan evlilik sinyali

Yazar Metin Hara'yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Brezilyalı model, ''Üretken, akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır'' notunu yayınladı.

Adriana Lima'nın Metin Hara ile nikâh masasına oturacağının sinyalini verdiği bu mesaj ABD basınında da yankı uyandırdı.

18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki Adriana Lima, geçen günlerde son kez Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti.

