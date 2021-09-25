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Adriana Lima'dan olay pozlar: Dün gece hakkında...

25.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eski top model Adriana Lima, iç çamaşırıyla objektif karşısında poz verdi. 40 yaşındaki Lima'nın paylaştığı fotoğraflar adeta sosyal medyayı salladı.

Adriana Lima'dan olay pozlar: Dün gece hakkında...

Victoria's Secret'in ünlü modeli Adriana Lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi özel defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

Podyumlara veda ettikten sonra vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçiren Lima, günlük hayatından kesitleri de sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.

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Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Adriana Lima, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 40 yaşındaki Lima, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti.

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Brezilyalı eski top modelin 'Dün gece hakkında...' notunu düştüğü pozlar adeta sosyal medyayı salladı.

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Lima'nın paylaşımları 500 bin beğeni alırken, binlerce de yorum yapıldı.

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