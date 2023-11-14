Adriana Lima estetiğin dozunu fena kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı

2022 yılının ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren ünlü süper model Adriana Lima, eski formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekiyordu. Doğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, bu kez bir film galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Lima'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Açlık Oyunları'nın son filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı.

42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ediyor. Lima'nın Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen iddialar arasında.

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettirmişti. Kilosu yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan güzel model uzun süre diyet yaparak ve spora yoğunlaşarak eski görünümüme neredeyse geri döndü.







