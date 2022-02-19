Adriana Lima Metih Hara aşkı geniş yankı uyandırmıştı. Aşk yaşadıkları dönemde magazin basını tarafından Adriana Lima ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Metin Hara'nın sözleri tepki çekmişti. Reklam ve PR çalışması olduğu öne sürülen aşk bir süre sonra bitti. Sık sık Türkiye'ye gelen Adriana Lima ülkesine döndü. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan ünlü manken Adriana Lima sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Adriana Lima, yaptığı paylaşımda bir süredir beraber olduğu yeni sevgilisinden hamile olduğunu ifade etti. Peki Adriana Lima hamile mi? Bir dönem Metin hara ile aşk yaşayan Adriana Lima kaç yaşında? Bebeğinin babası kim? Adriana Lima'nın hamileliğine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ADRİANA LİMA HAMİLE Mİ?

Dünyaca ünlü model Adriana Lima sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü model, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'tan hamile olduğunu duyurdu.

BİR DÖNEM METİN HARA İLE AŞK YAŞAYAN ADRİANA LİMA KAÇ YAŞINDA?

Sevgilisi Andre Lemmers'a gebelik testini gösteren ünlü modelin bebeğinin cinsiyeti bilinmiyor. Adriana Lima 40 yaşında yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

ADRİANA LİMA BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Adriana Lima'nın bebeğinin babası sevgilisi Andre Lemmers'tır.

ANDRE LEMMERS KİMDİR?

Ande Lemmers yapımcılık yapmaktadır. Ande Lemmers ile Adriana Lima bir süredir birlikteler. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Adriana Lima'nın sevgilisi Ande Lemmers dünya basınında sık sık magazin haberlerinde yer alıyor.

