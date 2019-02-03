MAGAZİN

Adriana Lima: Metin beni kullandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

Amerikan basını Adriana Lima'yla Metin Hara ilişkisinin tamamen bittiğini duyurdu. Top modelin, Türk yazarın kendisinden çıkar elde etme çabası içerisinde olduğuna kanaat getirdiği iddia edildi.

Adriana Lima: Metin beni kullandı

Dünyaca ünlü model Adriana Lİma’yla Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk çok konuşulmuştu. Metin Hara’nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış, iddialara Adriana Lima çıkan bu iddialara cevap vererek “Bizimle uğraşmayın, aşığım” demişti.

HÂLÂ TAKİP ETMİYOR

Fakat aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara’yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!” 10 Ocak’ta Amerika’ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana’yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak ‘ayrılmadık’ demişti.

“METİN BENİ KULLANDI”

O günden bu güne sessizliğini koruyan Lima’nın sosyal medyada Metin Hara’yı halen takibe almamış olması ve birlikte paylaşım da yapmaması ‘barışmanın olmadığını’ ispatladı. Amerikan The People dergisi de, ‘Haberimizi teyit ettirdik’ diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti. Derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara’nın kendisini kullandığını söylemeye başlamış.

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın kahve molası! Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın kahve molası!
Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara ayrılık amerikan basını

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar

Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın kahve molası!

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın kahve molası!

Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!

Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!

Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

Öpmeye doyamadı

Öpmeye doyamadı

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi

Aleyna Tilki'ye Selda Bağcan sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.