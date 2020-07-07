Adriana Lima tatil için yine Ege'yi seçti

2017 yılının Temmuz ayında eski sevgilisi Metin Hara ile birlikte Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatil yapan Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima önceki gün hem tatil hem de ünlü bir markanın katalog çekimleri için Yunanistan'ın Mikanos Adası’na geldi.

BİR HAFTA KALACAK

Yaklaşık bir hafta Mikonos'ta kalacağını belirten Lima konakladığı villada yoga yaptı, fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Lima'nın ünlü tatil adasına gelişini Yunanistan medyası da haberlerinde yayınladı.

ÖZEL JET İLE GELDİ

Özel bir jet ile Mikonos' a gelen Lima, “Ege benim için her zaman bir cennet, buralarda tatil yapmak muhteşem” dedi. (Sözcü)

