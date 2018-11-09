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Adriana Lima, Victoria’s Secret'ta son kez yürüdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Metin Hara ile aşk yaşayan seksi model Adriana Lima, Victoria’s Secret podyumunda son kez yürüdü...

Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye gündeminden düşmek bilmeyen dünyaca ünlü model Adriana Lima son kez Victoria’s Secret defilesine çıktı.

18 yıldır Victoria’s Secret defilelerinde boy gösteren Adrina Lima, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarıyla veda etti

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Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak defilede Adriana Lima podyumunda son kez yürüdü.
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Ünlü modelin 19. yürüyüşü beyaz bir meleğin vedası gibiydi. Lima, son yürüyüşünde göz yaşlarına hakim olamadı.
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Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.
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Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.
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Dünya çapında 60 modelle çalışan marka defiledede üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo’nun yanı sıra Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner yer aldı.
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İŞTE ADRİANA LİMA'NIN VEDASINDAN POZLAR

İŞTE ADRİANA LİMA'NIN VEDASINDAN POZLAR
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