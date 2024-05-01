Muhammed Nur Nahya’dan Diyanet'e göndermeli video! "Akşam namazına, Kadıköy'den Beşiktaş'a gidiyorsun A8 lazım"

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Audi A6 marka araç yerine, yeni Audi A8 marka araç sipariş edildiği yönündeki iddialara Diyanet'ten açıklama geldi. Açıklamada Audi A6 marka aracın 2010 model olması sebebiyle ekonomik ömrünü tamamladığı, Audi A8 kiralandığı belirtildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir. O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır.

2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

DİYANET'İN LÜKS ARACINI KONU ALDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklite ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya bu kez de Diyanet'in lüks arabasını konu aldı. Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Ali Erbaş’ı diline doladı.

"A8 LAZIM ABARTTIN İYİCE"

Nahya parodisinde “Akşam namazına, Kadıköy’den Beşiktaş’a gidiyosun A8 lazım. Abarttın iyice. Yakın yerler zaten. Neyse, Mehmet’e görünme elinden alır bak.” ifadelerini kullandı.







