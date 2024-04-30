İsrail polisine bıçakla saldırırken vurularak öldürülmüştü! Şanlıurfa'da görevli cami imamı olduğu ortaya çıktı! Ürdün'den Filistin'e geçiş yapmış

Dün öğle saatlerinde Filistin’in başkenti Kudüs’te yaşanan olayda İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde kendilerine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi öldürdü. İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verilmişti. İsrail basını polis ateşiyle öldürüldüğü belirtilen kişinin Türk vatandaşı olduğunu aktarmıştı. Yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.

ÜRDÜN'DEN FİLİSTİN'E GEÇTİ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla dün Ürdün’e gitti.

İÇERİ ALINMAYINCA BIÇAKLA İSRAİL POLİSİNE SALDIRDI

İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa’ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hasan Saklanan’ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi.



AİLEYE HABERİ MAHALLE MUHTARI VERDİ

İmamın görev yaptığı kırsal Kepez Mahallesindeki ailesine acı haberi mahalle sakinleri verdi. Acı haberi alan imamın eşi Fatma Saklanan, gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını, komşuları teselli etmeye çalışırken, çocukları ise annelerine sarılarak olayın şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Mahalle muhtarı İbrahim Bozancı, "Mekanı cennet olsun. Bizim caminin imamıydı. Oraya gideceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ben Urfa’da ölüm haberini aldım. 4 tane küçük çocuğu geride kaldı. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

"BİZİM KÖYÜN İMAMIYDI"

Acılı haber ile şoka uğradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ömer Bozkuş, “Gayet sakin biriydi. Bizim köyün imamıydı. Biz ondan razıydık, Allah’ta ondan razı olsun” şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden Salih Bozancı ise imamın Gazze olaylarına çok üzüldüğünü, ne zaman İsrail askerleri, Filistinlileri öldürse sürekli onlar için ağladığını söyledi. (Kaynak:İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





