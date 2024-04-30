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Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu! Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı! Cadde ve sokaklar göle döndü

30.04.2024 22:58
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Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu! Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yapmıştı. Uyarının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

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Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

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Elmadağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. (AA-İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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