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Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre en az 24 kişi hayatını kaybetti. Eş zamanlı olarak Kabil'de başka bir saldırı daha düzenlendi. O saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında motosikletli canlı bombayla gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken Sağlık Bakanlığı yetkilileri en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığını aktardı.

Açıklama yapan yetkili kayıplar arasında kadın ve çocukların olduğunu belirtirken ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BİR SALDIRI DAHA

Kabil'de eş zamanlı olarak bir saldırı daha meydana geldi. O saldırıdaysa ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.


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Afganistan cumhurbaşkanı Gani miting bombalı saldırı

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