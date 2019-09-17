Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında motosikletli canlı bombayla gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken Sağlık Bakanlığı yetkilileri en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığını aktardı.

Açıklama yapan yetkili kayıplar arasında kadın ve çocukların olduğunu belirtirken ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BİR SALDIRI DAHA

Kabil'de eş zamanlı olarak bir saldırı daha meydana geldi. O saldırıdaysa ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.



