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İsveçli model Natasha Crown dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istedi! Estetik ameliyatlardan sonraki hali şaşkınlık yarattı

04.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojin gelişmesiyle birlikte güzellik tabuları bambaşka bir boyuta ulaştı. Yaratılan güzellik normları çerçevesinde estetik ameliyatlara olan ilgi arttı. Ancak sosyal medyada popüler olan bazı isimler estetik ameliyatlarının sayısını arttırarak eski hallerinden çok farklı görünmeye başladı. İsveçli model Natasha Crown da bu isimlerden bir tanesi. Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen model, defalarca kez bıçak altına yattı ancak kalçasının istediği boyuta ulaşmadığını dile getirdi.

İsveçli model Natasha Crown dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istedi! Estetik ameliyatlardan sonraki hali şaşkınlık yarattı

İsveç'in Göteborg şehrinde yaşayan Natasha Crown, 2 milyon Instagram takipçisi için düzenli olarak estetik operasyonlarından sonra değişen görüntüsünü paylaşıyor. Her geçen gün değişen vücut hatlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirten Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçerek kalçalarını incelediğini ve daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini düşündüğünü söyledi. İlk estetik ameliyatını 20 yaşındayken yaptıran model, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını söyledi.

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ESTETİK AMELİYATLARINA SERVET HARCADI

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Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için estetik operasyonların 50 bin sterlin (yaklaşık 920 bin TL) ödeyen Crown aynı zamanda görüntüsünü desteklemek için kilo almaya çalışıyor. 28 yaşındaki Natasha Crown, daha çok kilo alabilmek için günde 6 kiloya yakın çikolatalı krema yiyor. Yemeklerinin yanında mutlaka pizza ya da makarna tüketiyor. Diyeti sayesinde vücudunda biriken yağları kalçasına enjekte ettiriyor.

kapak kalça

Kalça büyütme operasyonlarının yanında herkesten farklı görünmenin kendisini mutlu hissettirdiğini dile getiren Crown, “Kalçalarımın büyük olması beni seksi ve güçlü gösteriyor. Aynı zamanda göğüs ve dudak büyütme operasyonlarını da yaptırıyorum” dedi.

“YÜRÜRKEN SALLANTIYI HİSSEDİYORUM”

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Pek çok kişinin kilodan hoşlanmamasına karşın Natasha Crown, "Vücudumu çok beğeniyorum, yürürken bütün o sallantıyı hissediyorum. Kalçam beni seksi ve güçlü hissettiriyor. Olumsuz eleştirileri ise duymazdan geliyorum çünkü böyle çok mutluyum" dedi.

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