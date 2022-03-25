Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban beni tehdit ediyor”

1990’lı yıllarda Taliban’ın ülkesini işgal ettiği sıralarda küçük bir kız çocuğu olduğunu anlatan Ali, kadınlara ve erkeklere yönelik uygulanan şiddete birebir tanık olduğunu söyledi. Ailesinin kendisini hiç istemediği bir adam görücü usülü evlendirmek istemesi üzerine 19 yaşındayken evinden kaçtığını anlattı.

İngiltere’ye üniversite okumak için taşındığını ancak sonrasında cinsel içerikli filmlerde rol alamay karar verdiğini söyleyen Ali kendisini Afganistan’ın tek kadın yetişkin film yıldızı olarak gösteriyor. Şimdilerde 28 yaşında olan aile, Afganistan’da yaşayan ailesiyle konuşmadığını ve Taliban üyeleri tarafından sıklıkla tehdit edildiğini söyledi.

“ONLARDAN KORKMUYORUM”

İngiltere’ye taşındıktan sonra Müslümanlıktan vazgeçtiğini ifade eden Ali, kimi yetişkin filmleri için baş örtüsü taktığını söyledi. Taliban’ın kendisi hakkında araştırma yaptığını anlatan Ali, gönderilen tehdit mesajlarını ifşa etti.

Ali, “Bir sürü mesaj geliyor. ‘İslam’ı ve Afganistan’ı uatandırmaya nasıl cesaret edersin, umarım ölürsün’ gibi mesajlar alıyorum. Vücudumu sattığımı söylüyorlar. O kadar fazla mesaj var ki onlarla başa çıkamıyorum. Bazen sadece ‘Ben de sizi seviyorum’ yazıyorum” diye konuştu.



