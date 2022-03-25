OnlyFans modelinden şaşırtan itiraf! Erkek arkadaşının ailesinin erotik pozlarını bulduğunu söyledi

OnlyFans modeli Kay, erkek arkadaşının ailesinin onun müstehcen sosyal medya sayfasını keşfettiğinde hissettiklerini anlattı. 500 binden fazla takipçisi bulunan Kay, Inside OnlyFans podcastinde yaptığı bir konuşmada aylık kazancının iyi olmasına rağmen yetişkin kariyerinin olumsuz yönlerinden bahsetti. Erkek arkadaşının ailesinin kariyerini keşfettiğinde yaşadığı şoku açıkladı.

“ONLARDAN DAHA FAZLA SAKLANAMAM”

17 yaşında çocuk sahibi olduktan sonra kazancını OnlyFans sayesinde katladığını ifade eden Kay, “Bir sevgilim var ve ailesiyle tanıştım. İnanılmaz sevgi dolu bir adam ve birbirimize aşığız. Ailesi OnlyFans hesabımı buldu ve o dakikadan sonra bütün sosyal medya hesaplarından beni takip etmeye başladı. Sonrasında ise bütün aile durumu öğrendi” dedi.

Erkek arkadaşının ailesinin kariyerini öğrendiğinde utancındna yüzlerine bakamadığını dile getiren Kay, “Bütün fotoğraflarımı beğeniyorlar. Bu çok garip. Neden beni bu durumda görmek istesinler ki?Onlardan daha fazla saklanamam” diye konuştu.



