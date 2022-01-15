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Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann, ilişki yaşayamacağı erkek tipini anlattı! Tepkilerin hedefi oldu

15.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin cinsel içerikli film yıldızı olan Lisa Ann, açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde genel olarak basketbolcu erkeklerle ilişki yaşamayı tercih ettiğini dile getiren Ann, yeni ilişki itirafıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Kriterlerini dile getiren Ann, kendisine kapı açmayan bir erkekle sevgili olmayacağını söyledi.

Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann, ilişki yaşayamacağı erkek tipini anlattı! Tepkilerin hedefi oldu

Dünyada ve Amerika’da geniş bir kitle tarafından tanınan yetişkin film yıldızı Lisa Ann, ilişki itirafıyla gündeme geldi. Ünlü isim ilişki yaşamayacağı tek erkek türünün nazik olmayan insanlar olduğunu belirtti. Ünlü isim kendisine kapı açmayan erkeklerle de ilişki yaşayamayacağını vurguladı. Ann’ın açıklamaları tartışmaların fitilini ateşledi. Ann’ın açıklamalarının sonrasında birçok kişi kapı açmanın nezaket göstergesi olup olmadığı konusunda farklı görüşler bildirdi.

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“KAPI AÇMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KRİTER”

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1960’lı yıllarda yetişkin film sektöründe önemli bir role sahip olan Ann, şimdilerde ise sosyal medya hesabından yayınladığı spor ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla hayranlarına sesleniyor. Sektörde aktif olarak çalıştığı dönemlere ilişkin olarak yaptığı açıklamalarla bir döneme damga vuran Ann son olarak ilişki kriterlerinden söz etti.

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Lisa Ann, erkeklerin kapı açmasına ilişkin olarak, "Bu hareket bir dönem, şövalyeliğin zirvesi olarak görülüyordu. Ancak şu sıralarda kadınlara yönelik nazik bir hareket olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

Erkeklerin kapı açmasının kendisi için önemli bir ölçüt olduğunu dile getiren Ann, “Benim için bir erkeğin, kadına kapı açması önemli bir ölçüt. Eğer bir erkek benimle güzel bir gece geçirmek istiyorsa, kapımı açmasını isterim" diye konuştu.

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