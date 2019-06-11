Afili Aşk ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Afili Aşk 1. bölümden yeni fragman!

Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizi, eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

AFİLİ AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe’nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.Kerem ise, Ayşe’nin çalıştığı yerin patronunun ele avuca sığmaz çapkın oğludur. Kerem yaşadığı kötü bir olayla tövbe edip işinde gücünde olan birisi olmaya karar verir. Ayşe ve Kerem’in yolları kesiştiğinde bütün planlar bozulacaktır.

AFİLİ AŞK KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.