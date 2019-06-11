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Afili Aşk ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Afili Aşk 1. bölümden yeni fragman!

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2019 02:39 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni romantik komedi dizisi Afili Aşk ekrana gelmek için gün sayıyor. Afili Aşk'ın 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Peki Afili Aşk dizisi konusu nedir? Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve konusu.

Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizi, eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

AFİLİ AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe’nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.Kerem ise, Ayşe’nin çalıştığı yerin patronunun ele avuca sığmaz çapkın oğludur. Kerem yaşadığı kötü bir olayla tövbe edip işinde gücünde olan birisi olmaya karar verir. Ayşe ve Kerem’in yolları kesiştiğinde bütün planlar bozulacaktır.

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AFİLİ AŞK KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

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Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLİ AŞK'TA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)

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