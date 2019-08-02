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Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor! Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2019 02:25 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor. Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor. İşte Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 9. yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe, kendilerine gelen oyunculuk teklifini kabul ediyor. İlk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

Afili Aşk yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe arasında giderek artan duygusal yakınlık beklenmedik bir sona yol açıyor. Kerem, Ayşe'ye karşı duyguları olduğunu fark ediyor. Bunu kabullenemeyen Kerem giderek agresif bir tavra bürünüyor ve bu halleri dikkat çekmeye başlıyor.

Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur. Yelda gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar fakat işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır. Bu karar ise ikiliyi sürpriz bir sona hazırlar...

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