Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe evleniyor mu? Afili Aşk 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 2. yeni bölümüyle 19 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 2. BÖLÜM KONUSU

Romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın 2. bölümünde, Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey'e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor. Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe'nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem'in planı başarılı olunca işler iyicene karışıyor!

Öte yandan Muhsin Bey, Kerem'e bir teklifte bulunuyor. Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe'nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor! Ayşe ve Kerem ne yapacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!