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Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe evleniyor mu? Afili Aşk 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.06.2019 03:01 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde, Ayşe'nin ağabeyleri Kerem ile yemek yemek isteyince ortalık karışıyor. Ayşe’nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiliyor. Aile meclisi kuruluyor ve Ayşe ve Kerem'in evlenmesine karar veriliyor. İşte Afili Aşk 2. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 2. yeni bölümüyle 19 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 2. BÖLÜM KONUSU
Romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın 2. bölümünde, Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey'e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor. Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe'nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem'in planı başarılı olunca işler iyicene karışıyor!

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Öte yandan Muhsin Bey, Kerem'e bir teklifte bulunuyor. Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe'nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor! Ayşe ve Kerem ne yapacak?

Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

AFİLİ AŞK GENEL HİKAYESİ NEDİR?
Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.
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Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.
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Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.
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AFİLİ AŞK DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)
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