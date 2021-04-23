Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yeşilçam Tülin Saygı kimdir? Hayallerini gerçekleştirdi

650 bin TL’lik lüks otomobil satın alan Afra Saraçoğlu, hayalindeki araca sahip oldu. Daha önce Özcan Deniz-Nurgül Yeşilçay ile birlikte İkinci Şans filminde de kendisine yer bulan Afra Saraçoğlu, FOX TV ekranlarındaki Öğretmen dizisinde de sevenleriyle buluşmuştu.
2 Aralık 1997’de İstanbul’da doğan Afra Saraçoğlu, eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam etti. İlk oyunculuk deneyimini; başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in paylaştığı İkinci Şans filminde oynayan Afra Saraçoğlu, FOX’de yayınlanan Öğretmen dizisinde de yer aldı.
1.70 metre boyunda ve 48 kilo olan Afra Saraçoğlu, Yay burcudur.
Güzelliği ile dikkat çeken Hakan’ın tesadüfen karşılaştığı ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kız, Semih ile görüştürmesiyle Tülin (Afra Saraçoğlu) hiç beklemediği anda oyunculuk hayatına giriş yapıyor.
Tülin, Yeşilçam’a güzelliğinin dışında oyunculuğuyla da gündeme gelmek ve değerli sanatçı olmak için kapısını çalıyor.
Tülin, ilk gördüğünden bu yana Semih’ten hoşlanmaya başlamasıyla güzelliği, zekası, ve sözlerinin açıklığıyla Semih’i ve etrafındaki birçok erkeği kendisine hayran bırakmayı başarıyor.
2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)
2020 -- Yeşilçam (Tülin)
2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)
2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)
Ödülleri:
2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar
AFRA SARAÇOĞLU’NUN HAYALİ GERÇEK OLDU
Peş peşe 3 büyük markayla anlaşma imzalamayı başaran ve yeni dizisinin çekimlerini bitiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, kendisini 650 bin Türk liralık bir otomobille ödüllendirdi.
Hürriyet’te yer alan habere göre; son zamanların yükselen yıldızlarından olan Afra Saraçoğlu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzaladı.
Çağan Irmak’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu yeni dizisiyle de ekranla buluşan Afra Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
Afra Saraçoğlu, kendini ödüllendirmek için 650 bin Türk liralık bir BMW X1 satın aldı.
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