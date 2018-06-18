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Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Eray Altay tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:15 | Son Güncelleme

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin çekimleri sırasında yönetmen yardımcısı Eray Altay ile yakınlaşan Afra Saraçoğlu, geçen günlerde aşkını sosyal medya paylaşımıyla ilan etti. İkili şimdi tatilde...

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Eray Altay tatilde

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin genç oyuncusu Afra Saraçoğlu ve dizinin yönetmen yardımcısı Eray Altay aşk sarhoşu... 3 aydır objektiflerden kaçan sevgililer dizinin final yapmasıyla köşe kapmacayı bıraktı. İlk tatillerini Ramazan Bayramı’nda yaptı.

Tercihleri de Bodrum oldu. Önceki gün Yalıkavak X Beach’teydiler.

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Afra Saraçoğlu ile Eray Altay bir süre güneşlendikten sonra kiraladıkları jet-ski ile tura çıktı.

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Eray Altay 19 yaşındaki sevgilisini uçurdu. Finalde birlikte yüzme yarışı yaptılar.

Eray Altay denizden daha önce çıktı ve havlu alıp Afra Saraçoğlu’nu sarıp sarmaladı.

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19 yaşındaki Afra Saraçoğlu düzgün fiziği ile dikkat çekti. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu fazilet hanım ve kızları

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