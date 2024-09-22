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  4. Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'ndan bölüm başına 1 milyon TL kazanıyor! Dev bir anlaşma daha

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'ndan bölüm başına 1 milyon TL kazanıyor! Dev bir anlaşma daha

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adından sıkça söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu son dönemde kazancıyla gündemde. Dizinin yeni sezonunda bölüm başına 1 milyon TL'ye anlaşma sağladığı iddia edilen Saraçoğlu'nun bir reklam anlaşması için istediği rakam dudak uçuklattı.

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'ndan bölüm başına 1 milyon TL kazanıyor! Dev bir anlaşma daha

MYNET-Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ikinci sezona oldukça iddialı başladı.

BÖLÜM BAŞI 1 MİLYON...

Dizinin başrollerinin bölüm başı aldıkları ücretler de kısa sürede ortaya çıktı. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in projeden bölüm başına 1 milyon TL aldıkları iddia edildi.

AFRA MERT

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu dizi dışında yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme geldi.

Firmaların reklam filmlerinde oynatmak için peşinden koştuğu Saraçoğlu'nun dev bir anlaşmaya daha imza atacağı ortaya çıktı.

afra

İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Saraçoğlu'nun bu reklam çekiminden istediği rakam ise tam tamına 500 bin dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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