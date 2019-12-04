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Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geliyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

Uganda'daki bir köyde birlikte yaşayan ve sosyal medyadaki dans videoları milyonlar tarafından izlenen "Masaka Kids Africana" grubunun üyeleri, 14-23 Aralık'ta İstanbul'da televizyon programlarına katılacaklar, gösteri sergileyecekler

İSA TOPRAK - Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, 14 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.

Masaka bölgesindeki öksüz ve yetim çocukların yaşamlarını sürdürmeleri için bir bölge sakininin girişimiyle inşa edilen ev, çocukların hayatında yeni bir sayfa açtı.

Günlerini birlikte geçiren çocuklar, bölge sakininin desteğiyle dans grubu kurdu.

Afrika'nın yerel danslarını sergileyen çocuklar, dans ettikleri videoları sosyal medyada paylaştı. Videolarıyla dünyada birçok insanın dikkatini çeken grubun, dansçı Karina Palmira ile hazırladıkları video YouTube'da 28 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Grup, Türk gezgin Osman Muzaffer Afyon'un da dikkatini çekti. Uganda seyahatinde çocuklarla tanışan Afyon, grubun Türkiye'ye geliş hikayesini AA muhabirine anlattı.

Uganda'ya yazın yaptığı seyahat öncesi videolarını gördüğü grubu ziyaret etme istediğini sosyal medya üzerinden ilettiğini söyleyen Afyon, olumlu dönüş yapılması üzerine çocuklarla buluştuğunu aktardı. Afyon, "Orada dans okulu gibi bir şey oluşturmuşlar. Köydeki çocuklarla dans ediyor ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. İş çok güzel bir noktaya gelmiş. Albümleri var, şarkıları var. Çok güzel videolar çekilmiş. İnsanlar bu ışığı görünce onlar da destek olmuşlar." diye konuştu.

Çocuklarla buluştuğunda oyun oynayıp dans ettiklerini anlatan Afyon, "Çocuklar kötü bir ortamda yaşıyorlar. Afrika'da bildiğimiz sıkıntıları onlar da yaşıyorlar orada. Ama hep güldükleri ve dans ettikleri için onu göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dönüş yolunda dans grubunu Türkiye'ye getirmenin yollarını düşündüğünü belirten Afyon, düşüncelerini aktardığı kişilerin destek vermesiyle Türkiye'de bir etkinlik takvimi hazırladıklarını ve çocukları Türkiye'ye davet ettiklerini dile getirdi.

Afyon, grubu İstanbul'a tanıtmak, görünürlüklerini artırmak için böyle bir girişimde bulunduğuna işaret ederek, "Çünkü paylaştıkları videolarla geçimlerini sağlıyorlar. Ne kadar çok tanıtabilirsek, onlara ne kadar çok bağışta bulunabilirsek çok daha güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'ye gelecek olan dansçı çocuklar, 14-23 Aralık'ta İstanbul'da televizyon programlarına katılacaklar, gösteri yapacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
"Masaka Kids Africana" dans grubu Masaka Osman Muzaffer Afyon Uganda

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