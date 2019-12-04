Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geliyor

Uganda'ya yazın yaptığı seyahat öncesi videolarını gördüğü grubu ziyaret etme istediğini sosyal medya üzerinden ilettiğini söyleyen Afyon, olumlu dönüş yapılması üzerine çocuklarla buluştuğunu aktardı. Afyon, "Orada dans okulu gibi bir şey oluşturmuşlar. Köydeki çocuklarla dans ediyor ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. İş çok güzel bir noktaya gelmiş. Albümleri var, şarkıları var. Çok güzel videolar çekilmiş. İnsanlar bu ışığı görünce onlar da destek olmuşlar." diye konuştu.

Masaka bölgesindeki öksüz ve yetim çocukların yaşamlarını sürdürmeleri için bir bölge sakininin girişimiyle inşa edilen ev, çocukların hayatında yeni bir sayfa açtı.

İSA TOPRAK - Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, 14 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.

Çocuklarla buluştuğunda oyun oynayıp dans ettiklerini anlatan Afyon, "Çocuklar kötü bir ortamda yaşıyorlar. Afrika'da bildiğimiz sıkıntıları onlar da yaşıyorlar orada. Ama hep güldükleri ve dans ettikleri için onu göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dönüş yolunda dans grubunu Türkiye'ye getirmenin yollarını düşündüğünü belirten Afyon, düşüncelerini aktardığı kişilerin destek vermesiyle Türkiye'de bir etkinlik takvimi hazırladıklarını ve çocukları Türkiye'ye davet ettiklerini dile getirdi.

Afyon, grubu İstanbul'a tanıtmak, görünürlüklerini artırmak için böyle bir girişimde bulunduğuna işaret ederek, "Çünkü paylaştıkları videolarla geçimlerini sağlıyorlar. Ne kadar çok tanıtabilirsek, onlara ne kadar çok bağışta bulunabilirsek çok daha güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'ye gelecek olan dansçı çocuklar, 14-23 Aralık'ta İstanbul'da televizyon programlarına katılacaklar, gösteri yapacaklar.

