Afrika'yı Bursa'ya taşıdı

Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vurduğu ‘Recep İvedik’ serisinin altıncı filmi için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Komedyen, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimlerini, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştiriyor.

Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırdı. Gökbakar’ın çevreyi çok beğendiği için Karacabey’den arsa baktığı da konuşulanlar arasında...

‘Tüm Filmler Seyirci Rekoru’ listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar’ın seride yer alan dört yapımı bulunuyor.



