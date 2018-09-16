MAGAZİN

Afrika'yı Bursa'ya taşıdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, fenomen karakteri  Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film için 100 bin TL harcayarak, Bursa’ya bungalov  evler yaptırdı.

Afrika'yı Bursa'ya taşıdı

Şahan Gökbakar, gişeye damgasını vurduğu ‘Recep İvedik’ serisinin altıncı filmi için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Komedyen, fenomen karakter Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimlerini, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleştiriyor.

Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırdı. Gökbakar’ın çevreyi çok beğendiği için Karacabey’den arsa baktığı da konuşulanlar arasında...

‘Tüm Filmler Seyirci Rekoru’ listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar’ın seride yer alan dört yapımı bulunuyor.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
SON DAKİKA! Bülent Ersoy icralık oldu SON DAKİKA! Bülent Ersoy icralık oldu
Tuba Ünsal'dan Madonna davası Tuba Ünsal'dan Madonna davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afrika Şahan Gökbakar bursa recep ivedik

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Kağıt krizi için ilginç çözüm: Daha çok kenevir üretmeliyiz

Kağıt krizi için ilginç çözüm: Daha çok kenevir üretmeliyiz

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacı seyirciye sitem etti

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacı seyirciye sitem etti

'Gülben çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor…'

'Gülben çocuklarımı çok güzel yetiştiriyor…'

SON DAKİKA! Bülent Ersoy icralık oldu

SON DAKİKA! Bülent Ersoy icralık oldu

Tuba Ünsal'dan Madonna davası

Tuba Ünsal'dan Madonna davası

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.