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Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 10 saat önce

Burak Özçivit, Afrin operasyonuna destek için yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşınca eleştiri bombardımanına tutuldu. Özçivit, fotoğrafını bir süre sonra yoruma kapattı.

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı asker üniformalı pozu sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi.

FİLM İÇİN ÇEKİLMİŞ ÜNİFORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Burak Özçivit sosyal medya hesabından " Zeytin dalı harekatı" ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

"PAYLAŞIM YAPMAKLA BU İŞLER OLMUYOR"

Çok sayıda kişi yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Afrin

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ADAM OYUNCU BU ŞEKİLDE PARA KAZANIYOR İŞİ BU NEDEN ELEŞTİRİYORSNUZ Kİ
E zenginler fakirlerin dini ve milli duygularını sömürecek ki rahatları bozulmasın. :) Sen ben ölürüz onlar da milyonluk evlerinde klavyeleri başından fotoğraf paylaşır.
DAĞDA -20 DERECE SOĞUKTA TULUMLARIN İÇİNDE UYUYAN GÜNLERCE POSTALDAN AYAĞINI ÇIKARAMADIĞI İÇİN AYAĞI ŞİŞEN KANAYAN SU TOPLAYAN YEMEĞİ KONSERVE OLAN BÜYÜK VE KÜÇÜK ABDESTİNİ YAPMAK IZDIRAP OLAN ÜZERİNDE SIRT ÇANTASI TEÇHİZAT VE SİLAHLARIYLA 30-40 KİLO YÜK OLAN ASKER BU FOTOĞRAFI GÖRÜNCE MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ YAŞAYABİLİR CANI SIKILABİLİR İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ANLAMAK LAZIM
pudrada sürmüşmü resim çekinirken
yahu adı üstünde bu adam artist başka yoruma gerek yok
Hep boş boş yorumlar. Ben askerliğimi normal bir şekilde yapmış TÜRK vatandaşıyım. Param varmıydı vardı. Bedelli yapabilirmiydim evet. Fakat devlet bir hak tanımışsa bu hakkını kullanan insanlara hic bişey demem. Adam vatan hainliği yapmamış sadece en doğal hakkını kullanmış. O yüzden boş boş yorumları bırakın az insan taklidi yapın.
bedelli askerlik yapanlar annesinin dizinin dibinde oturup nakış işlesin, atalarımız kanlarını dökerek bu vatanı kurtardı, fotograf paylasarak degil. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE !!
devlet hakkı vermiş demiş ki eyyyyy paralı vatandaşlarım sizler askerlik yapmayın verin parayı bana..adamlarda vermiş parayı bizim yerimize fakir fukara yapıyor nasılsa.niye adama kızarsınız anlamam.hem iktidara oy vereceksin hemde onun tanıdığı imtiyazlardan yararlanan insanlara hakaret edeceksin..(askerliğimi 72/4 e 15 ay yaptım-banada küfretmeyin :)
Ilk bedelli yapan bu arkadas mi ne var destek mesaji yayinlamis onu bile yapmayanlar var. yapmasa bu sefer niye mesaj yayinlamadin derler
parası olmadığı için bedelli yapamayan herkes, bedelli yapandan nefret eder...
O eleştirenler bedelli çıksa ilk başvuracak olanlardır.Adamın bedelli askerlik yapmış olması vatansever olmadığı anlamına gelmez.Ben çok tanıyorum vatansever olduğu halde şu bedelli ne zaman çıkacak diye dört gözle bekleyenleri.
askerligi parayla satın alıp bu fotoğrafı paylaşmak gerçekten içler acısı
Hem askerlik yapmazlar hem hava basarlar. Boş hava
bu ülkede şöhret olup para kazandıysan ülkeye sahip çıkacaksın zoruna gidiyorsa çekip gideceksin
paylaşım yapmakla bu iş olmuyor diyenler ozaman sizde facede orda burda paylaşım yapacağınıza gidinsene afrine burda klavyeden sallayıp duruyorsunuz nevar adam destek için paylaşmış yanınızdayız demek istemiş tepki vermeden önce bi ayna alıp kendinize bakın bence
Medya da ters algıdan hareketle milleti kandıracağını sanıyor. Bedelli bir kanun çıktı medya da faydalandı sanatcıda faydalandı, Şimdiki olay Türk silahlı Kuvvetlerini destekleme olayı, Aklınca destekleyenleri eleştirerek Harekatın destek görmediğini göstermeye çalışıyor aklınca Akıl fukaraları
buraya yorum yapan 100 kişiden çok azı samimi. bu kadar meşhur olup zengin olup da askerliğini bedelli yapmayan var mı çok merak ediyorum? aynı durumda kendileri olsaydı ne yaparlardı acaba? madem bu kadar vatan seversiniz; gidin o siyasetçi bozuntularının çocuklarına sesinizi çıkarın samimiyetsiz beyefendiler
Sıradan vatandaş gibi değilsiniz bir reklamda sırıtıp milyonlar alıyorsunuz milyonlardan birini bile olsun bağışlarda bulunsanız daha makbule geçer desteğiniz. Sizin derdiniz prim yapıp kendinizi alkışlatmak
para kazandıkça memeleketine hayrı dokunmayanların kahramanlık yapmaya hakkı yoktur
abi adam yerli mili bir poz vermiş ne var yani adam zati işi bu artislik dışlamak yerine sahiplensek daha iyi olur
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