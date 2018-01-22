Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı asker üniformalı pozu sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi.

FİLM İÇİN ÇEKİLMİŞ ÜNİFORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Burak Özçivit sosyal medya hesabından " Zeytin dalı harekatı" ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

"PAYLAŞIM YAPMAKLA BU İŞLER OLMUYOR"

Çok sayıda kişi yakışıklı oyuncunun bedelli askerlik yaptığını gündeme getirdi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı.





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