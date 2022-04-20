Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Rusya Eğitim Bakanlığı, yeni tasarıyı bir sergi açılışında duyurdu. "Güç Hakikattedir" adlı forum ve ardından çocukların eğitiminin değiştirilmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan bir hareket. Yeni tasarıya göre, Rusya'da zorunlu tarih derslerine giren öğrencilerin yaşı üç yıllık aşağı çekilecek ve 4. sınıfta başlayan tarih eğitimi 1. sınıftan başlatılacak.

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GEÇMİŞTEN DOĞRU SONUÇLAR ÇIKARABİLECEKLER

Rusya Devlet Başkanı tarafından yapılan konuşma, çocuklara Rus tarihinin "doğru" versiyonunun öğretilmesini sağlamak istediğini gösterdi. Putin, "Tarihimizin derin bir şekilde anlaşılması ve Anavatan'ın büyük vatansever, manevi ve kültürel mirasına saygılı, düşünceli bir tutum içinde olmak, geçmişten doğru sonuçlar çıkarmamızı sağlar." dedi.

‘‘ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ’’

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Krastov "Tarih eğitimi okullarda birinci sınıftan itibaren başlayacak. Bir şekilde diğer uluslara – kardeş ülkelerimiz Ukrayna ve Belarus'a – kötü davrandığımızın yazılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tarihi hafızanın korunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

9 MAYIS'TA YÜRÜRLÜKTE

Öğrencilere Rus vatanseverliğini benimsetmek için yapılan diğer değişiklikler ise, her haftanın başında milli marşın söylenmesi ve Rus bayrağının kaldırılması oldu. Rusya'daki eğitim sisteminde yapılan değişiklikler, Rusya'nın Nazi Almanyası'nın 1945'te Sovyet birliklerine teslim olmasının yıldönümünü kutladığı 9 Mayıs'ta "Güç Gerçekte" forumu altında gerçekleşecek.



