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Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

20.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Vladimir Putin’in 500.000’den fazla Ukrayna vatandaşını tehcir ettiğini ve bu insanların iki yıl boyunca bulundukları bölgelerden ayrılmalarına izin verilmeyeceğine dair belgeler yayınlattığını iddia etti. Bu insanların gönderildiği yerlerden birinin Rusya’nın uzak doğu topraklarında bulunan izole bir sanayi adası olan Sakhalin’e transfer edildiği söyleniyor.

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Sergiy Kyslytsya'ın verdiği bilgiye göre, 121.000'i çocuklardan oluşan 500.000'den fazla Ukraynalı Rusya'ya zorla transfer edilmişti. Rus devlet başkanı Vladimir Putin’in bu insanları Rusya’nın ücra bir köşesinde konumlanan bir adaya gönderdiği ve Ukrayna üzerindeki kontrolünü güçlendirmek amacıyla adadan ayrılmalarını yasakladığı bildirildi.

MYNET - DIŞ HABER

'ZİNDAN ADASI'

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Ukraynalıların gönderildiği yerlerden birinin, Rusya'nın uzak doğu topraklarındaki izole sanayi adası Sakhalin olduğu iddia edildi. Bu ada her şeyiyle bir zindan adasına benzetilir. Acımasız kışları ve çetin arazisiyle ünlü bölgeden ayrılmak, iki yıl boyunca ayrılmalarını engelleyen belgeler sunulan Ukraynalılar için pratik olarak zaten kaçınılmazdır.

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ÇETİN YAŞAM KOŞULLARI

Rusya'nın en büyük adası olmasına rağmen, Sakhalin, çoğu balıkçı olan veya adanın geniş enerji üretim sektöründe çalışan 127.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ada nüfusunun çok militarist olduğu ve adanın işgalinin İkinci Dünya Savaşı geçmişi nedeniyle Rusya'nın askeri tarihinden gurur duyduğu söyleniyor. Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu Sakhalin Rusya'nın en soğuk bölgelerinden biridir ve sıcaklık kışın çoğunda 0 ° C'nin üzerine çıkmaz.

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ASİMİLE ETMEYİ Mİ PLANLIYOR?

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Ukraynalılar adaya vardıklarında, Putin'in onları işe sokmayı ve Rus vatandaşı olmaları için asimile etmeyi planladığı düşünülüyor. Yakın zamanda bir Rus Devlet Televizyonu’nda bir uzman, Putin'in ürpertici son oyununun "Ukraynalı olma fikrini silmek" olduğunu söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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