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  4. Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında korkutan olay! Buz yarığına düştü

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında korkutan olay! Buz yarığına düştü

21.07.2024 18:31
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Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı.

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında korkutan olay! Buz yarığına düştü

5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı.

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Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

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İHA DA ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor. AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı
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