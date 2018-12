Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş sezon başında teklif yaptı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber kanalına özel röportaj verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başına geçen eski teknik direktör Ersun Yanal hakkında da konuşan Ağaoğlu, gündemdeki merak edilen sorulara açıklık getirdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

''O SENE, BU SENE Mİ GÖRELİM''

Biz yolumuza bakalım, yapmamız gerekenleri yapalım. Her takım, her takımı yenebiliyor. Biz maç maç bakıyoruz. Bunları yaparken iç sorunlarımızla uğraşıyoruz. Yolun sonuna gelelim de o sene, bu sene mi olacak yoksa seneye mi olacak o zaman göreceğiz. Ne biz, ne de hocamız böyle bir hedef koymadık. Biz, göreve geldiğinde sıkıntılı günlerden kurtulup zirveye oynama sözü verdik. Şu an zirvedeki takımlardan birisi de Trabzonspor. Şampiyonluk için sıralamada üstte bulunan 6-7 takımın ne kadar şansı varsa Trabzonspor'un da o kadar şansı var.

''PARA SAÇARAK BAŞARI GELMİYOR''

Geldiğimizde 35 milyon euroluk bir kadro aldık. Son maçlarda çıkan kadromuzun değeri 11 milyon euro. Para saçarak başarı elde edilmediğini gösterdik. Başkanlık seçimlerinde benden başka adaylar da çıkabilirdi. Bu son derece normal olurdu. Ama bir aday çıkmadı. Demek ki yaptığımız işler onay görüldü. Bu hafta galip geliyorsunuz ama o galibiyetin keyfini çıkaramıyorsunuz. Çünkü pazartesi günü sizi bekleyen sorunları biliyorsunuz. Ya UEFA'dan bir dosya geliyor, haciz geliyor, ya da oyunculara olan borçlarla karşılaşıyorsunuz.