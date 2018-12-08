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Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.12.2018 21:23 | Son Güncelleme

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında konuk takımın golü faul gerekçesiyle iptal edildi. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, pozisyon için "Türk hakemlerine hiçbir saygım kalmadı. Yazıklar olsun. Rize'nin attığı gol, buz gibi gol" dedi.

Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

Galatasaray- Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.Rizespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Samudio kafayı vurdu ve ağları havalandırdı.

Ancak öncesinde hakem Ali Palabıyık, Aminu Umar'ın Fernando Muslera'ya faul yapıldığını belirten düdüğünü çaldı ve golü vermedi. Rizesporlu oyuncular bu pozisyonun üzerine ciddi itirazlarda bulundu.

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AHMET ÇAKAR: "BUZ GİBİ GOL"
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, pozisyonun gol olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu ve "Türk hakemlerine hiçbir saygım kalmadı. Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize'nin attığı 2. gol, buz gibi gol. Öpsünler VAR'ınızı yoğunuzu. MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor" şeklinde paylaşım yaptı.

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