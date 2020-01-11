Ahmet Dursun baba olacağı müjdesini böyle duyurdu

Ahmet Dursun Asena Demirbağ ile geçtiğimiz eylül ayında hayatını birleştirmişti. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılmış ve çiftin bu mutlu gününde yanlarında olmuştu.

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Asena Demirbağ ile sık sık fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaşan Ahmet Dursun, evlendiğini de yine Instagram hesabından duyurmuştu. Dursun, gelin ve damatlık için çektirdikleri bir fotoğrafı "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notuyla paylaşarak güzel haberi vermişti.

BABA OLUYOR

Ahmet Dursun baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi Asena Demirbağ, kendisi ve bebeğinin ultrason fotoğrafının yer aldığı bir kareyi Instagram hesabına yükleyen Dursun, Kime benziyor?” diye sordu ve takipçilerine iyi hafta sonları dileyerek "Babyiscoming" etiketini koydu. Dursun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

