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Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, kardeşinin 'Kum Gibi' şarkısını okuyarak sosyal medyada alay konusu olan Ivana Sert'e sahip çıktı.

Sırp asıllı Ivana Sert, moda sektöründen şarkıcılığa adım atarak İmalat Hatası isimli şarkısına klip çekti. Diksiyonuyla her daim dikkat çeken Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okudu. Bu görüntüleriyle olan olan Ivana Sert'e bir yorum da Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya'dan geldi.

MUSTAFA KAYA İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi: "Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim.

"IVANA ŞARKIYI GÜZEL OKUMUŞ"

Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivan kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin.

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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert kum gibi mustafa kaya

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