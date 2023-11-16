Ahmet Kaya'yı andı, gelen yoruma sinirlendi! Fatih Portakal canlı yayında böyle sitem etti: Keşke sen de şarkılarını dinlesen!

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Tv'deki bugünkü yayında Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. TİP Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde olması, Samast'ın ise tahliye edilmesiyle ilgili yapılan haber sonrası "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça" yorumunda bulundu.

AHMET KAYA'YI ANDI

Ahmet Kaya'nın "Başım Belada" şarkısına atıfta bulunan Portakal, sözlerinin devamında Kaya'yı ölüm yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Portakal yaptığı açıklamada "Bugün Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü. Onu da rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

GELEN MESAJA SİTEM ETTİ

Ana haberin devamında gelen yorumları okuyan Portakal, Levent isimli bir izlyecinin "Fatih bey Ahmet Kaya'ya rahmet okurken sızlamadı mı?" mesajına sitem etti.

Portakal, "Hayır vicdanım sızlamadı. Sizin vicdanınız mı sızladı? O insan, o gece Türkiye'den uzaklaştırılırken, yapılanlar sizin vidanınızı sızlatmadı mı? Yurt dışına sürgüne gitmesi, oralarda yaşaması ve hayatını kaybetmesi sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu?

"BEN GENÇLİĞİMİ AHMET KAYA'YI DİNLEYEREK GEÇİRDİM"

Ben gençliğimi Ahmet Kaya'yı dinleyerek geçirdim. Çok da memnunum, çok da memnun geçirdim. Onun şarkılarını dinleyerek belki de vicdanlı olabiliyorum. Onun da etkisi vardır. Keşke sevgili Levent sen de onun şarkılarını dinlesen, sen de onun sözlerinden keşke bir çıkarım yapabilsen"







