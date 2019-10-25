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Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın paylaştığı, 1 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘Baba Parası’ filminin oyuncuları Kanyon AVM'de bir araya geldi. Basın toplantısına avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile el ele gelen Ahmet Kural tüm gözleri üzerinde topladı.

Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ile Yağmur Tanrısevsin vizyon öncesi yemekte buluşarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez aksiyon-komedi filmi yaptıklarını söyleyen Murat Cemcir, filmde mezarlık, hastane ve cami sahnelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine komedi filmleri hakkında konuşulacak bir tespitte bulunup “Komediler de biraz mezarlık komedisi gibi ” ifadesini kullandı.

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İlk kez Murat Cemcir’in ağabeyini oynadığını söyleyen Ahmet Kural ise, “Bu filmde sınırlarınızı zorladınız mı?” sorusu üzerine “Koşturmaca atlamaca sahnelerimiz var, dublörümüz de vardı ama birkaç sahneyi kendim yaptım, çok da zor sahneler yoktu aslında. Şükür kazasız atlattık” şeklinde konuştu.

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Basın toplantısına avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le el ele gelerek objektiflere poz veren Kural'dan evlilik açıklaması geldi.

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Ünlü oyuncu, "Beş aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel gidiyor. Öyle bir şey olursa haberiniz olur" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural evlilik baba parası

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