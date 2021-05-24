Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten tatil pozu

Nikah masasına oturması beklenen Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik çifti, aşklarını sosyal medyaya taşımayı sürdürüyor. Kural'ın rol aldığı dizinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan aşıklar, önceki gün güzel havanın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

"CEMRE DÜŞMÜŞ!"

Çağla Gizem Çelik ile kamera karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, havuz keyfinin ardından birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Havanın sıcaklığının yükselmeye başladığını ifade eden Kural, gönderisine, "Cemre düşmüş!" notunu ekledi. İkili, paylaşımlarıyla adeta aşklarını gözler önüne serdi.



