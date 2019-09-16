MAGAZİN

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi? Olay iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Sıla'yı darp etmesiyle gündeme gelen Ahmet Kural artık yeni aşkıyla gündemde... Oyuncu Kural avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor! Bu yeni ilişkiyle ilgili bomba iddia ise aşkın önüne geçti!

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi? Olay iddia

Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde biten Ahmet Kural bir süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte. Avukat Çağla Gizem Çelik’in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa’da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı.

Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıldıkları öğrenildi.

Ahmet Kural’ın menajeri; ‘Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır’ açıklamasını yaptı.

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural’ın avukatlığını da yaptı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Ünlü sunucu ilk kez paylaştı! 'Yeniden doğduğum an'Ünlü sunucu ilk kez paylaştı! 'Yeniden doğduğum an'
Murat Boz'un büyük pişmanlığıMurat Boz'un büyük pişmanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kural Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilara Gönder ilk kez paylaştı! 'Yeniden doğduğum an'

Ünlü sunucu ilk kez paylaştı! 'Yeniden doğduğum an'

Murat Boz'un büyük pişmanlığı

Murat Boz'un büyük pişmanlığı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan dans şov

Dans şov! Arkadaki heykel gözden kaçmadı

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti doğacak bebekleri için kesenin ağzını açtı

Doğacak bebekleri için kesenin ağzını açtılar

Kalben'den İbrahim Tatlıses açıklaması! İsyan etti...

Kalben'den İbrahim Tatlıses açıklaması! İsyan etti...

Serdar Ortaç: Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim

'Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.