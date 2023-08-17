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Ahmet Kural setlere geri dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

17.08.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz ay 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Kural'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu bir dizi projesiyle setlere geri dönecek.

Geçtiğimiz ay, uzun süredir aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenen Ahmet Kural setlere dönmek için hazırlanıyor. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlarda olan Kural, Müjdemi İsterim filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek.
Ahmet Kural, “Müjdemi İsterim” filmi ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine de imza atan TMC Film ile anlaşma sağladı.

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Ahmet Kural'ın başrolünü oynayacağı aile komedisinin kod adı “Sev Kardeşim”… Dizinin senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibi kaleme alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin cast çalışmaları başladı.

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