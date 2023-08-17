Ahmet Kural setlere geri dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Geçtiğimiz ay, uzun süredir aşk yaşadığı Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenen Ahmet Kural setlere dönmek için hazırlanıyor. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlarda olan Kural, Müjdemi İsterim filmiyle sinemaseverlerle buluşmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek.

Ahmet Kural, “Müjdemi İsterim” filmi ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine de imza atan TMC Film ile anlaşma sağladı.

Ahmet Kural'ın başrolünü oynayacağı aile komedisinin kod adı “Sev Kardeşim”… Dizinin senaryosunu Olcay Onur Kaya ve ekibi kaleme alıyor. Şimdiden merak uyandıran dizinin cast çalışmaları başladı.

