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Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kanal D'deki 2. Sayfa programı Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığını iddia etti

Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Oyuncu Ahmet Kural'ın geçen günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddia edildi. Kavganın nedeni olarak da Sıla'nın şarkıcı Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı söylendi.

Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi, o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

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Takvim gazetesi ise dün Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp ettiği iddiasının ardından olayın nedeni hakkında farklı bir iddia ortaya atmıştı. Gazetes, Sıla'nın, olay gecesi Ahmet Kural'a ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır’la birlikte olduğunu itiraf ettiğini yazmıştı.

‘SILA'NIN 'HAYIR' YANITINA İNANMAYAN KURAL, ISRAR ETTİ’

İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin, ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.

Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen Ahmet Kural, Sıla'yı evden kovdu.

SILA, İDDİAYA GÖRE BARDAK FIRLATTI

"Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben zaten ayrılıp tekrar barışanları anlamıyorum olmuyorsa zorlamayacaksın bu kadar tekrar barışmanın anlamı ne ...
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