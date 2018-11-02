Ahmet Kural-Sıla soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Oyuncu Ahmet Kural’ın 45 dakika boyunca fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek savcılığa şikayette bulunan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, olaya tanık olduğunu iddia eden iki kadının dinlenmesi için savcılığa başvurdu.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun şoförü ve bir kadın savcıya ifade verdi. Ayrıca dosyaya bazı WhatsApp yazışmaları da girdi.

Tanıklar basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, bugün olayla ilgili tanık dinletti. Sıla’nın şoförü ve bir kadın, tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi.

Ahmet Kural'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla'ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu.

Yazışmada “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü. Polise haber versek mi? Çok kötü dövüyor vallahi. Sesleri geliyor…” denildiği gözlendi. (Sözcü)

