Ahmet Kural ve Murat Cemcir yolları ayırdı mı? Ünlü ikilinin arasında neler oluyor?

Baba Parası, Ailecek Şaşkınız, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerle gönüllere taht kuran Ahmet Kural ve Murat Cemcir, uzun zamandır birlikte bir projede yer almıyorlar. İkilinin bir arada görünmemesi, aralarının açıldığı iddialarına neden oldu.

Ahmet Kural, Murat Cemcir'le nasıl tanıştığını şu sözlerle anlatmıştı:

Murat'la 'Bir Bulut Olsam' dizisinde rol alırken tanışmıştık. Ramazan Güzeldir'in başrolünde Murat oynuyordu. Bir bölümde beni istediler. O dönem 'Gazi' dizisinde oynuyordum. Murat, Selçuk'a demiş ki, 'Gazi'yi oynatalım' Yönetmen Selçuk da 'Gazi kim la?' demiş. 'Çocuk çok iyi' falan demiş Murat.

Aynı projede yer alarak tanışan ikili, daha sonra her zaman yan yana kameralar karşısına geçtiler.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural, en son 2020 yılında Baba Parası filmiyle ekranlarda yer aldılar. Ocak 2020 de gösterime giren filmden sonra bir arada görünmeyen ikiliden Ahmet Kural, dizi piyasasına Bir Zamanlar Kıbrıs ile geri döndü. Ancak Murat Cemcir’in ne yapacağı halen merak konusu...



