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Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

10.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatı araştırılıyor. Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro, film ve dizi projelerinde rol aldı. Yılmaz, Çukur dizisinde Timsah Celil rolüne hayat verdi. İşte Ahmet Melih Yılmaz hakkında detaylar...

Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Öze hayatı ile son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Ahmet Melih Yılmaz Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolüne hayat verdi. Peki Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

1989 Ankara doğumlu Ahmet Melih Yılmaz 33 yaşındadır. Oyuncu Yılmaz Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünü tamamladı. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli oyunda performansı ile dikkat çekti.

2010 yılı itibarıyla, tiyatro çalışmalarının yanında dizi ve film çalışmalarında da rol aldı. 2015 yılında Hatırla Gönül dizisinin oyuncu kadrosundaydı. Çukur, Cam Tavanlar, Miriam Yasta gibi projelerde rol aldı.

Ahmet Melih Yılmaz 2022'nin başlarında trans birey olduğunu açıkladı.


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