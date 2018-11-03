Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi

Yaklaşık 15 kilo veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken görüntülendi.
8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım.
Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım.
Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun.
18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.
Usta oyuncu, yakın zamanda 'Halka' adlı dizi projesine başlayacağını da sözlerine ekledi.