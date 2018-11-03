MAGAZİN

Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Cihangir'de görüntülendi! 15 kilo veren Taylan nasıl zayıfladığını anlattı

Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi

Yaklaşık 15 kilo veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken görüntülendi.

8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım.

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Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım.

Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun.

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18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

Usta oyuncu, yakın zamanda 'Halka' adlı dizi projesine başlayacağını da sözlerine ekledi.

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