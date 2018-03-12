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Ahmet Mümtaz Taylan'dan taksicilere sitem! 'Hazır ayaklanmışken...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Bu haberi gören oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Twitter hesabından taksicilerle ilgili bir paylaşımda bulundu

Ahmet Mümtaz Taylan'dan taksicilere sitem! 'Hazır ayaklanmışken...'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi.

'BABADAN KALMA GÜZEL TAKSİCİ ABİLERİMİZM ALINMASIN'

Twitter hesabından bu haberi paylaşan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da paylaşımına şu notu düştü:

"Hazır ayaklanmışken araçları yıkayıp, sırta temiz bi gömlek geçirip, yol, iz öğrenebilirler mi acaba? Babadan kalma güzel taksici abilerimiz alınmasın tabii."

TAKSİCİLERDEN UBER'E ŞİDDET!

İstanbul'da bir grup taksicinin müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etmesinin ardında olaylar hız kesmeden devam ediyor.
Taksicilerin bir hafta içinde beş defa Uber araçlarına saldırıda bulunduğu görüntüler sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Müşterilerin de tepkisini çeken bu durum karşısında, sosyal medyada Uber'e destek mesajları yağıyor.

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ahmet mümtaz taylan uber taksici kavga

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
İnşallah Uber taksileri bitirir trafik canavarları.
helal olsun adam çok doğru söylemiş ya bizdeki taksici değil yamyam ya genel çoğunluk bu maalesef saygısız ftursuz yok gidemem yok orayı bilmiyorum abi uberde hepsi takım elbiseli saygılı adres bilmiyorum diye bir şey yok navigasyona giri hiç seni uğraştırmıyor yani süper taksici ler kendine çeki düzen versin yağmurda satlerce beklediğimi biliyorum almazlar abi değişim sati bazısı uklaca olmaz gitmem bazısı ben otrafa gitmiyorum diyor birde nere ye gidiyon var senin eve çek diyecen yok urası uymaz yani tek kelimeyle at hırsızından taksici olmaz arkadaş önce kendinizi düzeltin sonra ubere salay
sayın taksici abilerimiz...yakın mesafeye yolcu almam , diyen arkadaşlarını da uyarabilirler mi acaba ?
Helal olsun valla güzel yazmışsın böyle zorbalar oldukça sarı taksiye binilirmi
Bir minibüsçüleri birde taksicileri taksicileri.
vallahi taksici arkadaşlar kusura bakmasın uber hem daha kaliteli hem daha konforlu hem daha ucuz hem develete vergisini tam olarak veriyorlar ya taksiciler yılda milyarlarca para kazanıp beş kuruş devlete vergi vermzler ne kural tanırlae ne insana saygıları var iatanbul trafiğinin anasını ağlattınız inşallah uber gibi firmalar dolar türkiyeye
Yaşasın Uber ! ! !
taksici esnafı,kendini düzelteceğine ayar çekmiş!
ZATEN BENİ YAKIN MESAFEYE GÖTÜRMÜYOR, EL KADAR HAYVANIMI ARACINDA İSTEMİYORSUN. SANANE ÜBERDEN LAN TAKSİCİ?!
UBER KORSAN MIDIR BİLEMEM AMA KORSANLAR HARİÇ TAKSİMETRESİNİ AÇAN SAHTEKARLIK YAPMAYAN HER TAKSİCİ BAŞIM ÜZERE TAKSİM-SULTANAHMET ARASI 80 TL İSTEYEN DEĞİL.
yok ya bu taksici degildir taksi odabaşı oyle diyo bunlar provakasyondur. hatta taksiler kısa mesafe de cok sever hic fazladan dolaştırmaz. darbe gunu de kontak 200 tl den açarım diyen de taksi degildir. bu taksiciler melek gibi insanlar ama kim için plaka sahiplari ve odabaşı için. halk öyle düsunmuyor Ama odabaşı yapmaz diyor
yağmurda karda soğukta mesafe beğenmeyip yolcu almazdınız, UBERi seviyoruz Ubere devam inşallah
istanbulda yaşayıp taksiciler tarafından bi şekilde dolandırılmayan insan varsa o da hayatında taksiye hiç binmemiş insandır.
Vergi veriyorsa sorun yok... Über süper !
İnşallah Uber taksileri bitirir trafik canavarları... ubere tepki göstereceklerine kendilerine çekidüzen versin kural tanımaz eşkiyalar..
beni anadolu yakası taksicileri uyuz etmiştir on seneden fazla taksiye binmedim
Bu olaylar bitmez gözü aç bizim milletin açç. Taksi bitse dolmuş var dolmuş bitse halk otobüsü var, var oğlu var. Halk otobüsleri grev yapıyor maliyetleri 55binmiş belediye 28bin veriyormuş işin muhasebe kısmını bilmem ama 6aydır böyleyse zararına çalışmak nasıl oluyor nasıl mazot aldınız, işçi parasını ödediniz. Siz bu zihniyetle günahınızı vermezsiniz. Tek doğru var nasıl insanları daha fazla yolarız bu iki iki dört
ya bu taksilerin yarısı zaten korsan gitsin onlarla uğraşsınlar biçoğu plakası rantçıların elinde 1,5 tirilyona eski parayla taksimi olurmuş be ?
nereye gıdecen dıye soran beğenmezse sana cevap bıle vermeden basıp gıden taksicileride ayıklayın
halk ne istiyo kimse bakmıyo buyuk lobi edinmiş taksi haklı gibi heryerde konusuyo ama taksi ne vergisi oduyor taksi fisi istiyorum ama ya fiş yok yada ben kesemiyorum diyor ama Uber de istedigim her araçdan fatura aldım hatta bunu deneyin isteyin fatura hemen kesip versinler ondan Uber kullanıyorum simdi karar sizin hangisi vergi veriyor hangisi vermiyor
Uber acaba kadıköyden binip sabiha gökçene giderken asya Avrupa turu yaptırıyor mu?
Yeni nesil taksiciler bu işi yıllar önce yapan büyüklerinin resimlerini bulup incelesinler .Takım elbise,kravat,yüzler traşlı,ayakkabılar boyalı.Çünkü yaptıkları işe saygı duyuyorlardı ve müşterileride onlara saygı gösteriyordu.Şimdikilerin çoğu her an saldıracakmış havasında,ne toplum ne trafik kurallarına saygı göstermeyen kısacası böyle bir kamu görevi yapmaya hiç uygun olmayan tipler.Vatandaşın çoğunluğunun bunlara değil Uber denilen sistemi tercih ve müdaffa etmesinini sebebini araştırıp kendilerine çeki düzen vereceklerine hala sağa sola saldırmak,kaba kuvvetle halletme peşindeler.
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