Ahmet Mümtaz Taylan'dan taksicilere sitem! 'Hazır ayaklanmışken...'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi.

'BABADAN KALMA GÜZEL TAKSİCİ ABİLERİMİZM ALINMASIN'

Twitter hesabından bu haberi paylaşan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da paylaşımına şu notu düştü:

"Hazır ayaklanmışken araçları yıkayıp, sırta temiz bi gömlek geçirip, yol, iz öğrenebilirler mi acaba? Babadan kalma güzel taksici abilerimiz alınmasın tabii."

TAKSİCİLERDEN UBER'E ŞİDDET!

İstanbul'da bir grup taksicinin müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etmesinin ardında olaylar hız kesmeden devam ediyor.

Taksicilerin bir hafta içinde beş defa Uber araçlarına saldırıda bulunduğu görüntüler sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Müşterilerin de tepkisini çeken bu durum karşısında, sosyal medyada Uber'e destek mesajları yağıyor.