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Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

15.03.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen’le önceki gün Büyükada’da evlendi.

Farah Zeynep Abdullah, bir dönem kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar ile birlikteydi. Ahmet Rıfat Şungar ile evliliğe doğru giden bir aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, sevgilisi ile ayrılma kararı almıştı.

37 yaşındaki oyuncu, Farah Zeynep Abdullah’tan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Esra Gülmen ile nikah masasına oturdu.

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İstanbul Büyükada’da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştı. Çiftin paylaşımına takipçileri tebrik mesajı yağdırdı.

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Esra Gülmen’in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç’la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

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Ahmet Rıfat Şungar Farah Zeynep Abdullah
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