Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Farah Zeynep Abdullah, bir dönem kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar ile birlikteydi. Ahmet Rıfat Şungar ile evliliğe doğru giden bir aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, sevgilisi ile ayrılma kararı almıştı.

37 yaşındaki oyuncu, Farah Zeynep Abdullah’tan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Esra Gülmen ile nikah masasına oturdu.

İstanbul Büyükada’da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştı. Çiftin paylaşımına takipçileri tebrik mesajı yağdırdı.

Esra Gülmen’in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç’la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

