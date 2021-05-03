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  4. Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

03.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkı yazarı ve şair olan Ahmet Selçuk İlkan, bu sabah Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ekranlara uzun bir ara vermiş olan Ahmet Selçuk İlkan'ın tekrar kamera önüne dönmesi ise hayranlarını sevindiriyor. Peki, Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dillere pelesenk olan pek çok şarkıda imzası olan Ahmet Selçuk İlkan, 1000'in üzerinden farklı eser vermiştir. Lise yıllarında yazdığı şiirleri ile yazarlık hayatına başlayan Ahmet Selçuk İlkan, söz yazarlığı yapmaya hâlâ devam etmektedir.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR? DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve ortaöğretimini Adana’da tamamlamıştır. Lise eğitiminin sonrasında 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya'nın Berlin şehrine gitmiştir. Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlamıştır.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlamıştır. İlkan, bu bölümden 1980 yılında mezun oldu.

Ahmet Selçuk İlkan, ilk şiirini lise yıllarında yazmıştır. Lise senelerinde yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çeken Ahemt Selçuk İlkan 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazanmıştır.

AHMET SELÇUK İLKAN KİTAPLARI

  • Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

  • Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

  • Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

  • Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

  • Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

  • Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

  • Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

AHMET SELÇUK İLKAN ALBÜMLERİ

  • Mum Işığında (Ayten) - 1982

  • Şiir Gözlüm (Fahriye Abla) - 1984

  • Bak Bir Erkek Ağlıyor - 1986

  • Bir Beyaz Karanfil - 1988

  • O Adam Benim - 1990

  • Seni Arıyorum (Allah Kahretsin) - 1992

  • Şairler Ağlamaz - 1997

  • Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi) - 2000

  • Yakılacak Adam - 2002

  • Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun) - 2005

  • Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi) - 2011

  • Söz - 2013

  • Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes - 2016

  • Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes - 2019
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