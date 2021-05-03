Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dillere pelesenk olan pek çok şarkıda imzası olan Ahmet Selçuk İlkan, 1000'in üzerinden farklı eser vermiştir. Lise yıllarında yazdığı şiirleri ile yazarlık hayatına başlayan Ahmet Selçuk İlkan, söz yazarlığı yapmaya hâlâ devam etmektedir.
Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve ortaöğretimini Adana’da tamamlamıştır. Lise eğitiminin sonrasında 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya'nın Berlin şehrine gitmiştir. Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlamıştır.
1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlamıştır. İlkan, bu bölümden 1980 yılında mezun oldu.
Ahmet Selçuk İlkan, ilk şiirini lise yıllarında yazmıştır. Lise senelerinde yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çeken Ahemt Selçuk İlkan 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazanmıştır.
Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı
Mum Işığında (Ayten) - 1982
Şiir Gözlüm (Fahriye Abla) - 1984
Bak Bir Erkek Ağlıyor - 1986
Bir Beyaz Karanfil - 1988
O Adam Benim - 1990
Seni Arıyorum (Allah Kahretsin) - 1992
Şairler Ağlamaz - 1997
Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi) - 2000
Yakılacak Adam - 2002
Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun) - 2005
Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi) - 2011
Söz - 2013
Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes - 2016
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