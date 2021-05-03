Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dillere pelesenk olan pek çok şarkıda imzası olan Ahmet Selçuk İlkan, 1000'in üzerinden farklı eser vermiştir. Lise yıllarında yazdığı şiirleri ile yazarlık hayatına başlayan Ahmet Selçuk İlkan, söz yazarlığı yapmaya hâlâ devam etmektedir.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR? DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve ortaöğretimini Adana’da tamamlamıştır. Lise eğitiminin sonrasında 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya'nın Berlin şehrine gitmiştir. Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlamıştır.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlamıştır. İlkan, bu bölümden 1980 yılında mezun oldu.

Ahmet Selçuk İlkan, ilk şiirini lise yıllarında yazmıştır. Lise senelerinde yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çeken Ahemt Selçuk İlkan 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazanmıştır.