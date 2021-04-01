Ahmet Somers kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler…

İzmir’de doğup büyüyen ve burada eğitimini sürdüren Ahmet Somers, İstanbul, Ankara ve Bursa’da tiyatrolarda çalıştı. Oyunculuk bölümünü bitiren Ahmet Somers, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 3 sene boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi. AHMET SOMERS KİMDİR? Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mark Somers, 1959’da İzmir’de doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de bitiren Ahmet Somers, 1985’te lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Tiyatro – Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimi esnasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu, Akrobasi eğitimlerini alan Ahmet Somers, mezun olduğu sene, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı. Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde Coque Ekolü’nden gelen Daniel Holliger’den Clown (palyaço), Slapstik, Jongleur, Pantomim eğitimi alan Ahmet Somers, Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda yıllardır görev yaptı.

Geştalt – Yu-Ki – Grotovski – Suzuki ses ve oyunculuk teknikleri üzerinde araştırma çalışmaları yapan Ahmet Somers, Almanya’nın Stuttgart kentinde otantik özelliklerini koruyarak “Madımak” isimli Köy Seyirlik Oyununun derlemesini ve rejisini üstlendi. Aynı anda burada kendi geliştirdiği oyunculuk yöntem ve tekniği kapsamında atölye çalışmaları yapan Ahmet Somers, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 3 sene boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi. Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevliliği dışında üniversitenin tiyatro topluluğunu 4 sene çalıştıran Ahmet Somers, birçok kurum ve kuruluşta Diksiyon, Beden Dili, Liderlik eğitimi verdi. TOBAV’da 3 sene yönetim kurulu üyeliği ve sanat yönetmenliği yapan Ahmet Somers, TOBAV’ın birçok sanatsal organizasyonunu üstlendi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Oyunculuk, Reji teknikleri, Yaratıcı Drama, Tiyatro Tarihi dersleri ve bu kurumun Okullar Genel Müdürlüğünü, Genel Sanat Yönetmenliği de yapan Ahmet Somers, Renault (reno) tiyatro topluluğunun (TİYATOR) Genel Sanat Yönetmenliğini sürdürdü.

Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve rejisör olarak görev alan Ahmet Somers, tiyatro oyunculuğu dışında yeni film ve dizi projelerinde de yer alıyor. OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI Alyoşa / Yönetmen - 2017 Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa / Visental - 2004 Cehennem / Oyuncu AHMET SOMER'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER Bir Zamanlar Kıbrıs (TV Dizisi 2021) Sen Çal Kapımı (Alptekin Bolat, TV Dizisi 2020) Erkenci Kuş (Aziz Divit, TV Dizisi 2018) 1 Litre Gözyaşı (Selim, TV Dizisi 2018) Yaşayamayanlar (Başkan, TV Dizisi 2018) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hasan Bey, TV Dizisi 2018) Payitaht Abdülhamid (Alman İmparatoru Wilhelm, TV Dizisi 2017) Fi (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2017) Ramazan Sokağı (TV Dizisi 2016) Kırık Kalpler Bankası (Doktor Celal, Sinema Filmi 2015) Aşk Oyunu (Ekrem, Sinema Filmi 2014) Yeşil Deniz (Şükrü, TV Dizisi 2014-2015) Hatasız Kul Olmaz (Ceneviz, TV Dizisi 2014) Ben Onu Çok Sevdim (Ahmet, TV Dizisi 2013) Çalıkuşu (TV Dizisi 2013) Kurt Kanunu (Emin Bey, TV Dizisi 2012)